San Antonio ko e Belinelli a digiuno, Miami ferma i Bucks

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – San Antonio perde ancora e l'ottavo posto che vale i playoff si allontana. Un solo italiano in campo nella notte Nba e quella di Marco Belinelli non e' una serata da ricordare. L'azzurro non riesce a incidere, coach Popovich gli concede poco meno di sei minuti e lui non riesce ad andare a canestro, sbagliando un tiro da tre. La sconfitta interna degli Spurs contro i Pacers (116-111 per Indiana) e' pesante per le ambizioni dei texani che hanno lottato, ma non sono riusciti a fermare i Pacers trascinati dai 26 punti di Brogdon, dai 23 di T.J Warren, ma anche dalla doppia doppia di Sabonic (14 punti e 11 rimbalzi). In doppia cifra anche Turner (17), McDermott (14) e Holiday (11), mentre ai padroni di casa non bastano i 24 punti dalla panchina di Mills, ne' i 20 di Lyles.

Nelle altre gare della notte spicca la sconfitta dei Bucks che perdono a Miami. Gli Heat si impongono 105-89 fermando la capolista del gruppo Est con Jimmy Butler e Jae Crowder (dalla panchina) che ne fanno 18 a testa, ne fa 15 Dragic, doppia doppia per Adebayo con 14 punti e 13 rimbalzi.

Per Milwaukee non una serata particolarmente prolifica per Giannis Antetokounmpo che comunque piazza una doppia doppia da 13 punti e 15 rimbalzi. Sono 21 i punti di Lopez, ma a Miami e' sconfitta per i Bucks. Nelle altre gare della notte vincono Utah (126-113 sui Cavaliers con 28 punti di Bogdanovic), Knicks (125-123 sui Rockets, ko nonostante i 35 punti di James Harden), Portland Trail Blazers (130-107 con McCollum nelle vesti di trascinatore con 41 punti), Memphis (127-88 su Atlanta) e Chicago (109-107 contro i Mavericks).

