Premio internazionale ‘Cristiana Matano’ avrà l’Alto Patrocinio del Parlamento europeo

Palermo, 3 mar. (Adnkronos) – L’associazione Occhiblu onlus ha ricevuto anche quest’anno l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo per la quinta edizione di “Lampedus’Amore-Premio giornalistico internazionale Cristiana Matano” che si svolgerà dall’8 all’11 luglio a Lampedusa. Un sostegno morale del partner istituzionale europeo che l’associazione Occhiblu ha avuto l’onore di ricevere per il secondo anno di fila, accompagnato da una lettera del presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli.

“Il Parlamento Europeo apprezza molto la Sua iniziativa, che intende celebrare i valori del dialogo interculturale, della coesione sociale, della solidarietà e dell’ospitalità, nonché sensibilizzare in merito all’importante ruolo svolto dal giornalismo nella salvaguardia del diritto di informare e del diritto di essere informati, in quanto parti integranti dei valori democratici fondamentali su cui si fonda l’Unione Europea”, afferma Sassoli nella lettera indirizzata al presidente dell’associazione Filippo Mulè.

“Desidero anche rendere rispettosamente omaggio – continua il presidente del Parlamento Europeo – a Cristiana Matano, cui è dedicato il premio, una donna magnifica e una giornalista estremamente seria e professionale, dotata di grande umanità e professionalità. Il suo ricordo resterà sempre vivo nei nostri cuori”. “In quanto ex giornalista – puntualizza infine Sassoli nella lettera – professione alla quale mi sono dedicato con passione e impegno, sono profondamente convinto dell’importanza dei mezzi di comunicazione, pluralisti, indipendenti e affidabili, che custodiscano e monitorino la democrazia e lo Stato di diritto. Poiché il Parlamento europeo sostiene fermamente i progetti che riconoscono e premiano l’eccellenza nell’ambito dei media, è con grande piacere che accordo al Suo evento – augurando ogni successo per quella che sarà un’eccellente iniziativa – l’alto patrocinio del Parlamento Europeo”.