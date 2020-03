Coronavirus: Renzi, ‘Iv chiede blocco mutui per tutto 2020’

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “La crisi c’è ed è enorme e noi prima ancora che andare a chiedere all’Ue la flessibilità abbiamo una cosa da chiedere -e lo diremo come Iv anche nelle riunioni istituzionali- viene l’emergenza liquidità”. Lo dice Matteo Renzi in diretta Fb proponendo che vi sia “un blocco delle rate del mutuo e dei prestiti aziendali per tutto il 2020. Una sorta di anno sabbatico del mutuo e dei prestiti aziendali”.

Ma “serve l’Europa perchè l’Europa non deve mettere in mora le banche se permettono che per 3, 6, 9 mesi, a chi è difficoltà di non pagare il mutuo o alle aziende di pagare i prestiti”. Quindi, “la nostra proposta di considerare di qui alla fine del 2020 una sorta di anno sabbatico, in cui chi è difficoltà possa non pagare il mutuo” senza conseguenze sulle banche.