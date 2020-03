Coronavirus: Mercato agroalimentare Milano continua attività regolarmente

Milano, 3 mar. (Adnkronos) – Il mercato agroalimentare di Milano continuerà a funzionare regolarmente. Lo fa sapere Sogemi.

“Salvo provvedimenti delle competenti Autorità Sanitarie non si prevedono cambiamenti nella programmazione dell’attività dei mercati”, spiega una nota del mercato, principale fonte di approvvigionamento di prodotti alimentari freschi (ortofrutticoli, ittici, carni, caseari e floricoli) della città e della provincia milanese e lombarda. Si tratta sia del mercato all’ingrosso che di quello aperto al pubblico.

Sogemi “ha adottato specifiche misure per assicurare un regolare approvvigionamento e distribuzione di prodotti freschi con elevati controlli sulla provenienza, sulla qualità e sulla sicurezza alimentare”. Secondo l’Oms, “lo scambio di prodotti non rappresenta in alcun modo una forma di trasmissione del virus”.