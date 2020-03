Milano, 3 mar. (Adnkronos) – “Vorremmo che per le misure finanziarie del Governo tutta la Lombardia fosse considerata ‘zona rossa’”. E’ il parere del vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, che chiederà al Governo “misure shock sul modello del Ponte Morandi di Genova, riconoscendo alle imprese liquidità come sostegno per mancato guadagno”. La Lombardia, in sostanza, chiede un commissario straordinario per le imprese sul modello ‘ponte Morandi’.