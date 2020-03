Coronavirus: Danti scrive a Gentiloni, ‘stop mutui, decisiva interlocuzione con Bce’

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Come ben sai, le aziende italiane, e in particolare le piccole e medie imprese, corrono il rischio, concretissimo, di non riuscire a far fronte ai propri oneri finanziari, come il pagamento delle tasse, degli stipendi dei propri dipendenti e delle rate dei mutui. Secondo alcune stime, fino al 10% delle aziende italiane è a rischio default”. Inizia così la lettera che l’eurodeputato di Italia Viva, Nicola Danti, scrive al commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni.

“Numeri impressionanti, che possono minare l’economia del nostro paese nel lungo periodo, e che richiedono azioni adeguate anche da parte delle istituzioni europee. In questa direzione, l’obiettivo di primaria importanza sarà garantire che le nostre aziende abbiano accesso alla liquidità necessaria per affrontare il momento drammatico che stanno vivendo: penso per esempio ad una possibile sospensione delle rate dei mutui, nonché a misure che favoriscano l’accesso al credito a costo zero”, si legge ancora nella lettera.