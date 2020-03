Campania: Alleanza di centro, Caldoro candidato migliore

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Un appello ai vertici del centrodestra a non perdere più tempo e dare via libera alla candidatura di Stefano Caldoro viene dalla direzione regionale di Alleanza di centro, riunita a Napoli in vista delle elezioni di primavera. “Aspettare ancora -si legge in una nota- non solo non ha alcun senso, ma rischia di dare un vantaggio tattico agli avversari e ritardare le scelte operative del centrodestra. Chi insiste su questa linea se ne assumerà la responsabilità dinanzi al corpo elettorale e alla grande famiglia del centrodestra unito”.

Caldoro resta per Alleanza di centro “il candidato migliore, non solo per vincere ma soprattutto per governare una Regione importante e complessa come la Campania. Se qualcuno ha in tasca il ‘Maradona’ della situazione, ne indichi il nome: saremo i primi a sostenerlo entusiasticamente. Ma se, come pare, questa ipotesi non c’è, non esiste ragione logica di perdere altro tempo”. Alleanza di centro è pronta con proprie liste, “rinnovate e di qualità, capaci di offrire buon governo ad una Regione fortemente in difficoltà sul piano economico e sociale”. Presente alla direzione anche il segretario nazionale di Alleanza di centro, Francesco Pionati, oltre ai dirigenti regionali del movimento centrista.