Camera: Fico, ‘al via percorso processo legislativo digitale’

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “La strada per un processo legislativo digitale è avviata: questa mattina la commissione Affari Costituzionali ha infatti utilizzato per la prima volta il primo modulo di un sistema che nel suo sviluppo completo permetterà una produzione delle leggi interamente digitale. Un passo in più verso la dematerializzazione”. Lo scrive il presidente della Camera Roberto Fico su Facebook.

“Grazie al lavoro degli uffici della Camera, durante l’esame oggi del decreto ministeri, i deputati hanno potuto discutere gli emendamenti visualizzandoli su un maxischermo (e presto dai dispositivi personali), dove venivano mostrati i testi in esame, i pareri resi su di essi, le valutazioni di ammissibilità, nonché l’esito delle votazioni. Il sistema – spiega Fico – gestito dalle segreterie delle Commissioni, raccoglie in tempo reale tutti i dati d’esame (emendamenti votati, da votare, approvati e altro) mettendoli a disposizione dei parlamentari”.