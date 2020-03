Migranti: Fiano, ‘bene missione Von der Leyen e Sassoli in Grecia’

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “L’Europa non può assistere in silenzio all’escalation della situazione ai confini turchi, nel territorio greco, nell’isola di Lesbo. Non possiamo accettare il ricatto turco e la richiesta all’Europa di nuovi fondi e neanche l’escalation del conflitto nella provincia siriana di Idlib può lasciarci indifferenti. Bene per questo la missione dei vertici Ue con Ursula Von der Leyen e del presidente del Parlamento europeo Sassoli domani in Grecia per organizzare azioni concrete dell’Europa. Deve esserci una nostra risposta rapida e forte”. Lo afferma Emanuele Fiano, responsabile Esteri del Pd.