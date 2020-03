Coronavirus: Misiani, ‘indispensabile condividere priorità con parti sociali’**

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Noi vogliamo discutere con le parti sociali le priorità per aiutare l’Italia a reagire e ripartire. Il governo ha annunciato una manovra da 3,6 miliardi che verrà approvata questa settimana. Siamo il primo Paese europeo a farlo e stiamo affrontando con tutte le nostre possibilità un’emergenza che può avere conseguenze negative anche sull’economia”. Lo dice il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, a margine dell’incontro Pd-parti sociali.

“Stiamo monitorando passo passo la situazione, stiamo incontrando le parto sociali, in un incontro che era programmato da tempo. Mercoledì ci sarà il vertice con il presidente del consiglio riteniamo sia assolutamente indispensabile condividere con le organizzazione economiche e i sindacati le priorità per far ripartire il Paese”.