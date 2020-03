Coronavirus: da Generali Italia e Alleanza nuove coperture assicurative per famiglie e imprese

Milano, 2 mar. (Adnkronos) – Generali Italia e Alleanza Assicurazioni lanciano in tutta Italia senza limiti territoriali i primi nuovi servizi e garanzie per le famiglie e le imprese per affrontare il Covid-19 e avviano una campagna di informazione rivolta a tutti i clienti per far conoscere servizi e garanzie, già presenti nelle polizze, per tutelarsi in questo contesto. Per tutti i clienti di Generali Italia, che hanno sottoscritto Immagina Benessere, nella soluzione che prevede l’indennizzo forfettario per intervento chirurgico, in caso di ricovero in terapia intensiva, all’esito di accertata diagnosi da Covid-19, sarà riconosciuto un indennizzo pari al 10% del capitale assicurato. Lo stesso servizio è offerto dalla soluzione Grandi Cure della polizza Semplice di Alleanza Assicurazioni. Inoltre, per le diagnosi accertate da Covid-19, le due compagnie offriranno la diaria giornaliera per ricovero ospedaliero e convalescenza.

Alleanza Assicurazioni estenderà l’età massima assicurabile per la copertura malattia dagli attuali 65 anni a 75 anni, come previsto per Generali Italia. Sul fronte imprese, per tutti gli assicurati di Generali Italia con polizze Commercio in corso, che prevedono la diaria di interruzione d’esercizio, è stata prevista, per un periodo di tre mesi, l’estensione gratuita della copertura nel caso di chiusura totale degli esercizi commerciali operanti nei territori disposta dall’Autorità, come misura di prevenzione Covid-19. Queste iniziative per le famiglie e le imprese saranno estese anche ai nuovi clienti e sempre in forma gratuita per tutti i contratti sottoscritti nei prossimi tre mesi, si spiega.