Prete positivo al coronavirus, chiude San Luigi dei Francesi a Roma

ROMA (ITALPRESS) – La Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma e' chiusa da oggi e fino nuovo ordine "per misura precauzionale" dopo che un prete di 43 anni, al suo ritorno dall'Italia, e' stato ricoverato in ospedale a Parigi perche' e' risultato positivo al contagio di Coronavirus Covid-19. Lo riferisce il Sir, l'agenzia dei vescovi, sottolineando che si tratta della "prima chiesa 'romana' a chiudere per il coronavirus". Sul sito della Chiesa "Saint-Louis-Des-Français" si spiega che la chiusura e' stata decisa dalla "cellula di guardia" dell'ambasciata di Roma. Un comunicato diffuso dall'arcidiocesi di Parigi riporta che "un prete della diocesi di Parigi, tornato a meta' febbraio dall'Italia dove precedentemente risiedeva, e' risultato positivo al Coronavirus Covid-19 questo venerdi' 28 febbraio. E' stato ricoverato in ospedale dalla scorsa notte e il suo stato di salute e' rassicurante".

01-Mar-20 15:58