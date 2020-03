Marche: Verducci, ‘su Mangialardi candidato grande prova compatezza Pd’

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Oggi il Pd ha dato prova di grande compattezza e spirito di squadra. Maurizio Mangialardi può aprire una nuova stagione per le Marche. Ha la forza e l’innovazione necessarie. Da sindaco e Presidente Anci Marche ha la consapevolezza dei problemi e delle potenzialità dei nostri diversi territori”. Lo dice il senatore dem Francesco Verducci, intervenuto oggi alla Direzione regionale Pd svoltasi a Chiaravalle.

“Serve costruire subito una progettualità che ridia fiducia alle categorie più esposte alle difficoltà, che coinvolga le energie trainanti della società marchigiana, che reinventi il nostro modello di sviluppo. La destra strumentalizza la paura, va sconfitta perché dannosa e inconcludente. Noi dobbiamo costruire per continuare a crescere. Il Pd non può abdicare al suo ruolo”.

“Nella valorizzazione di tutti i movimenti civici e delle forze politiche che stanno lavorando a un nuovo progetto per le Marche, la proposta di Mangialardi deve allargare il campo e avere l’obiettivo di aggregare tutti quelli che si riconoscono nei valori e negli ideali dei riformisti e dei progressisti”.