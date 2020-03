Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “È necessario in queste ore concentrare tutte le risorse disponibili per adeguare il sistema sanitario italiano all’emergenza, e cercare i fondi necessari per sostenere le imprese in difficoltà. È necessario agire in deficit ma anche tagliare gli sprechi. L’unione Europea può dimostrare di servire a qualcosa almeno in queste situazioni”. Lo ha detto al tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.