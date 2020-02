Coronavirus: su tavolo Cdm anche decisione Usa su limite voli in Italia**

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – La decisione degli States di sconsigliare i voli verso l’Italia è approdata sul tavolo del Cdm, concluso da pochi minuti a Palazzo Chigi dopo oltre tre ore e mezzo di riunione. A quanto apprende l’Adnkronos, la scelta dell’America è stata oggetto di riflessione tra i membri del governo.

Gli Stati Uniti hanno infatti elevato l’allerta nei confronti dell’Italia al livello 3, con la quale si raccomanda ai cittadini americani di riconsiderare tutti i viaggi verso il nostro Paese a causa dell’emergenza coronavirus, evitando quelli che non sono necessari.

Durante il Cdm, che ha discusso anche dei contenuti del Dpcm di domani in attesa del parere degli esperti dell’Istituto superiore di Sanità anche per decidere sul prosieguo della chiusura delle scuole nelle Regioni più colpite, si è ragionato sull’emergenza a 360 grandi, raccontano alcune fonti presenti. La linea del governo è per mantenere la barra dritta, senza allarmismi ma proseguendo sulla strada del contenimento in attesa di vedere l’evoluzione del Covid-19 nel resto d’Europa e del mondo.