Coronavirus: Confindustria Lombardia, ‘da Governo palliativi, estendere misure’ (2)

(Adnkronos) – La prima cosa da fare è mettersi d’impegno per ricostruire l’immagine del Paese. “Chiediamo un grande impegno del ministero degli Esteri affinché attraverso le ambasciate sia rappresentata un’Italia che è capace di reagire alla situazione: va ricostruita l’immagine dell’Italia e la sua credibilità. Non sarà facile e non ci vorranno tempi brevi. Il problema è che nel medio periodo questo arrecherà gravi danni all’economia non solo lombarda ma nazionale”.

Secondo il presidente di Confindustria Lombardia, bisogna anche comunicare bene, “in modo da contrastare il propagarsi di un pericoloso clima di psicosi e panico. Siamo stati impreparati alla ricaduta mediatica di quello che vedevamo in Cina, è quello – sostiene – che ha scatenato il panico a livello istituzionale”.