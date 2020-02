Ex Ilva: Patuanelli, ‘stiamo limando differenze con ArcelorMittal’

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Stiamo limando ancora le differenze che ci sono tra la visione del governo e quella di ArcelorMittal riguardo al futuro dello stabilimento di Taranto”. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli parlando a Uno Mattina su Rai Uno in merito alla vicenda ex Ilva.

Per Patuanelli l’obiettivo è “mettere fine alle emissioni nocive. L’impianto deve fare un percorso di innovazione verde, di produzione di acciaio compatibile con l’ambiente, però penso alle risposte organiche che dobbiamo dare a Taranto. Stiamo lavorando al famoso decreto Taranto per delle risposte ai cittadini e risolvere l’emergenza occupazionale”.