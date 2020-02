Coronavirus: positivi due dipendenti Intesa Sp a Lodi e Sesto San Giovanni (2)

(Adnkronos) – “Vorrei esprimere la mia vicinanza ai nostri colleghi risultati positivi al test del coronavirus e alle loro famiglie, confidando che tutto si risolva presto e per il meglio”, ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. “La notizia ci ha molto colpiti ma non ci trova impreparati. Dai primi momenti di diffusione del virus in Cina, dove abbiamo molte attività, e da tempo anche in Italia ci siamo attrezzati per assicurare alle persone di Intesa Sanpaolo, ai clienti, ai territori dove operiamo la miglior tutela possibile, intervenendo con tempestività, supportati da primari esperti in campo medico, e in continuo coordinamento con le autorità nazionali e locali”.