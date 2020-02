Coronavirus: Musumeci, ‘non ho sbagliato io ma Israele e governo italiano’

Palermo, 28 feb. (Adnkronos) – “Le scelte devastanti sono quelle di Israele o quelle del governo italiano che blocca i voli per la Cina, non certamente quelle del presidente della Regione siciliana che dice ai turisti delle zone gialle di rimandare di qualche giorno la vacanza in Sicilia”. Così il governatore della Sicilia Nello Musumeci durante una diretta Facebook sull’emergenza Coronavirus.

“Non abbiamo impedito a nessuno di entrare in Sicilia – aggiunge – Non ho il potere di farlo e se lo avessi avuto non lo avrei esercitato. Perché la Sicilia ha in sé il senso dell’ospitalità e io lo so bene”.