Coronavirus: Musumeci, ‘focolaio circoscritto, presto fuori da emergenza’

Palermo, 28 (Adnkronos) – “Il focolaio è circoscritto, sappiamo la genesi: una comitiva che viene dalla Regione d’Italia più colpita. Abbiamo messo a disposizione di tutte le 9 province siciliane il personale sanitario, le tende dinanzi i pronto soccorso degli ospedali. Chi avverte sintomi non vada in ospedale, chiami il numero verde. Non abbiamo esperienze di epidemie del genere, quello che non sapevamo fare, lo abbiamo imparato facendo. La parola d’ordine era prudenza e ci siamo riusciti”. Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci durante una diretta Facebook sull’emergenza Coronavirus.

“Se le cose continuano così – ha aggiunto – possiamo uscire presto dall’emergenza”.