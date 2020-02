Coronavirus, Gualtieri "Pronto il decreto per la Zona Rossa"

MILANO (ITALPRESS) – "E' evidente che alcuni settori hanno parecchie difficolta e quindi stiamo lavorando a misure di sostegno. Stasera emaneremo un primo decreto molto ampio, poi ce ne sara' un altro settimana prossima". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, intervenendo a "In viva voce" su Radio1 Rai, in merito all'emergenza coronavirus.

"In questo ci occuperemo della zona rossa, della liquidita' alle imprese, della cassa integrazione per i lavoratori delle aziende che hanno dovuto sospendere l'attivita', ma avvieremo anche interventi per alcune filiere come il turismo, per il quale proporremo il rinvio degli adempimenti. Poi sosterremo esportazioni e liquidita' delle imprese", ha aggiunto.

"Sicuramente ci sara' un utilizzo degli spazi della flessibilita' europea in modo concordato, fortunatamente i conti andavano meglio del previsto", ha sottolineato il ministro, che ha spiegato: "Ieri abbiamo discusso con il premier francese Macron e con i suoi ministri, un'azione concertata a livello europeo sull'emergenza".

