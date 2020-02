Coronavirus: Bper Forum Monzani rinvia ‘Incontri con l’Autore’ di domenica a Modena

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – E’ rinviato a data da destinarsi l’appuntamento con il divulgatore scientifico e ‘chef’ della salute Marco Bianchi, previsto per domenica 1 marzo al Bper Forum Monzani di Modena. Forum Eventi e i suoi incontri con l’autore si adeguano all’ordinanza della Regione Emilia-Romagna che, per contrastare la diffusione del Coronavirus, ha chiesto la “sospensione di manifestazioni ed eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato” fino a domenica 1 marzo.

Rimane chiusa la filiale di Codogno di Bper Banca, in cui resta operativo lo sportello Atm. Per tutelare la salute dei propri dipendenti la Banca ha attivato un’unità di crisi interna, in costante contatto con il Ministero della Salute e Abi, e in caso di necessità è pronta ad attivare le misure richieste anche in altri Comuni.