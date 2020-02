Amministrative: a Milazzo la Lega converge sul civico Italiano

Palermo, 28 feb. (Adnkronos) – L’impasse dei giorni scorsi sembra essere superato. Il vertice tra il commissario provinciale del Carroccio Matteo Francilia e il candidato civico Lorenzo Italiano ha sciolto ogni riserva e la Lega ha deciso di convergere, per le amministrative di Milazzo (Messina), sul suo nome. In caso di vittoria, il vice di Italiano sarà il leghista Damiano Maisano.

“Per il bene di Milazzo e dei milazzesi – spiega Francilia – è necessario unire le forze e fare gioco di squadra. Con Damiano Maisano, che ringrazio per la generosità e la lungimiranza, non facciamo un passo indietro ma un passo avanti verso un progetto politico credibile ed unitario che auspichiamo sia condiviso da tutti i partiti di centrodestra. La candidatura di Italiano può rappresentare la sintesi di un progetto politico e amministrativo unitario che vede coinvolti tutti i partiti del centrodestra, come da sempre auspicato dal nostro segretario regionale Stefano Candiani”.