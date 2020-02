Palermo: ztl notturna, Orlando ‘segnaletica pronta, si parte domani’

Palermo, 27 feb. (Adnkronos) – Partirà da domani sera, venerdì 28 febbraio, la ztl notturna nel centro di Palermo. Amat ha completato il posizionamento della segnaletica e a questo punto nulla osta alla sua entrata in vigore. Ad annunciarlo è il sindaco Leoluca Orlando. “E’ ora di mettere un punto fermo a questa vicenda e dare avvio a questo provvedimento – dice – Sono convinto che, come già avvenuto per la pedonalizzazione, dopo le prime resistenze anche i commercianti della zona comprenderanno che proprio la limitazione del traffico è uno strumento, il primo strumento, per il rilancio economico e per contrastare la crisi”.