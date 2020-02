Palermo: Prestigiacomo (FI), ‘Fragalà ucciso per sua integrità’

Palermo, 27 feb. (Adnkronos) – “Quello di Enzo Fragalà è un ricordo che non si scolora negli anni, una mancanza che non si attenua, un’amicizia che non si dimentica per chi l’ha conosciuto, per chi ha avuto il privilegio della sua consuetudine. Enzo era una persona pulita, integra, intelligente, allegra. E’ stato una grande risorsa per il centrodestra. Alla politica ha dedicato gran parte della sua vita, della sua passione e della sua generosità”. Così la deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo ha ricordato nell’aula di Montecitorio l’avvocato Enzo Fragalà, ucciso dieci anni fa, a Palermo, sotto il suo studio.

“Enzo era un uomo di diritto e delle istituzioni – ha aggiunto – Un uomo che si batteva per la giustizia ed è amaro, e chi gli ha voluto bene l’ha vissuto come un’ingiusta offesa intollerabile, che sul suo selvaggio assassinio siano state sparse per anni ombre di sospetto che poi, per fortuna, la giustizia ha tutte pienamente spazzato via. Enzo Fragalà era una persona che della verità e dell’onore aveva fatto le sue stelle polari, che stava sempre dalla parte della giustizia e delle istituzioni. Fino all’ultimo. Per questa sua coerenza e per questa sua integrità è stato ucciso brutalmente”.