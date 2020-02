Coronavirus: Fontana, ‘potrei diventare positivo nei prossimi 12 giorni’

Roma, 27 feb. (AdnKronos Salute) – “Pur essendo io non infettato da virus, ma avendo avuto rapporti quotidiani con una persona che purtroppo risulta essere stata contagiata, devo muovermi con una certa cautela perché la mia negatività si può trasformare in positività in qualunque momento, nei prossimi ormai 12 giorni, perché sono 3 giorni che non incontro” la mia collaboratrice. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo su Rtl 102.5.

“La mia vita cercherà di essere il più normale possibile – ha spiegato Fontana – come dico a tutti i cittadini. Metterò la precauzione della mascherina, così che se per caso improvvisamente divento positivo evito di infettare chi sta con me. A maggior ragione porrò in essere le precauzioni che sono state distribuite: mi laverò spesso le mani, eviterò di avvicinarmi troppo ad altre persone, starò attento quando starnutisco e cambierò spesso fazzoletto, tutte precauzioni che rallentano la corsa del virus”.