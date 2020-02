Trapani: controlli in 5 cantieri, sette lavoratori in nero e sanzioni per oltre 40mila euro

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) – Denunciati cinque imprenditori e elevate sanzioni per oltre 40mila euro. E’ il risultato dei controlli effettuati dai carabinieri in numerosi cantieri edili di San Vito Lo Capo e Campobello di Mazara, nel trapanese. Accertate diverse violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alla presenza di sette lavoratori italiani in nero su 16 presenti. I carabinieri hanno denunciato i legali responsabili dei cantieri, adottato cinque provvedimenti di sospensione di attività imprenditoriale, comminato ammende per 28.973 euro e contestato sanzioni amministrative per 42.400 euro.