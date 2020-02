Palermo: Ztl notturna, Tar ‘nei weekend considerevole flusso traffico in centro storico’ (2)

(Adnkronos) – Considerando, peraltro che lo stesso Piano generale del traffico urbano stabilisce che la Ztl “debba essere valida in orario giornaliero da definire, senza precisare che debba essere limitata al solo orario diurno”.

Ma soprattutto per i giudici amministrativi il Comune con “copiosa documentazione” ha evidenziato come alla base dell’estensione della Ztl notturna ci sia il “considerevole flusso di traffico che si registrerebbe all’interno del ‘centro storico’ di Palermo nelle ore serali/notturne dei fine settimana, con incremento significativo degli indici di inquinamento acustico ed atmosferico”.

Né per la prima sezione del Tar può non considerarsi il fatto che il Comune di Palermo per far fronte a eventuali disagi ha predisposto “un piano di incremento per le corse notturne degli autobus, co l’istituzione di apposite ulteriori linee con tariffazione agevolata (biglietto unico), nonché la recente convenzione con il servizio taxi per il trasporto a tariffa agevolata per l’utilizzo collettivo”.