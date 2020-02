Coronavirus: Speranza, ‘tra i primi al mondo come servizio sanitario e cure all’avanguardia’

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Siamo tra i primi al mondo come servizio sanitario nazionale, abbiamo una delle aspettative di vita più alte del pianeta, siamo all’avanguardia nella cura di tantissime malattie”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in aula alla Camera.

“Lo dico sinceramente, con il cuore, prima che con la testa, non si può un giorno esaltare le ricercatrici dello Spallanzani, la serietà dell’istituto superiore di Sanità, il contributo fondamentale di tanti nostri scienziati e poi mettere in dubbio le loro indicazioni”.