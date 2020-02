Coronavirus: Speranza, ‘risposta sia di tutto Paese, si vince insieme’

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Considero non rituale questa possibilità di riferire alla Camera dei Deputati. Oggi che più che mai serve una relazione stretta tra governo e parlamento capace di superare i vincoli ordinari delle relazioni tra maggioranza e opposizione”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, in aula alla Camera.

“A rispondere all’emergenza del nuovo Coronavirus deve essere tutto il nostro Paese. Non una parte, non una istituzione nazionale o territoriale, ma la Repubblica nel suo complesso, in una relazione positiva con i cittadini italiani che possono svolgere un ruolo fondamentale anche con i loro comportamenti individuali”.

“Questa sfida si può vincere solo insieme. Non dovremmo mai dimenticarlo nei prossimi giorni”.