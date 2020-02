Coronavirus: Speranza, ‘due focolai e nessun paziente ‘zero”**

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “I primi riscontri evidenziano che in Italia si sono sviluppati due focolai, che inizialmente sembravano distinti, ma che poi si sono dimostrati connessi, uno in Lombardia – più vasto – e un altro puntiforme in un piccolo comune del Veneto. Da questi, allo stato di avanzamento della ricerca, derivano, in massima parte, i casi segnalati in altri centri del nord Italia, ma anche in Sicilia”. Lo ha detto il ministro Roberto Speranza in aula alla Camera.

“Il virus coltivato viene in queste ore ‘sequenziato’ per definire puntualmente l’origine e le sue specifiche caratteristiche. Ad oggi, non hanno trovato conferma le ipotesi attorno al caso ‘zero’ che ha infettato il primo paziente nell’area del Lodigiano, in Lombardia”.