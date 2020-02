Coronavirus: Salone Mobile a giugno tra incognite e rischi, ‘è scommessa’/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – Ragionare sui numeri non è facile. Ma chi arriva dall’estero o dal resto d’Italia al Salone di Milano viene soprattutto per vedere e ordinare i nuovi prodotti, contribuendo al fatturato delle imprese della filiera. A sentire gli organizzatori, senza Salone del Mobile si può arrivare a perdere fino a 6-7 miliardi di giro d’affari complessivo quest’anno, circa il 15% del totale. Un salasso che non potrebbe essere compensato da allestimenti ‘privati’ nei propri showroom. Ma il Salone non è solo compravendita.

La fiera di Milano, la più importante a livello mondiale per il settore, ragiona una designer di Milano, Stefania Ruggiero, “è come una sorta di Capodanno per il sistema. E’ un ciclo che finisce e riparte ad aprile, un modo per capire quali sono i trend, per prendere contatti e capire dove sta andando il settore. Si può fare un paragone con le sfilate nel mondo della Moda, eventi che dettano le tendenze dell’anno successivo”.

Nel settore, ha ricordato oggi Luti, non ci sono solo grandi aziende, ma anche piccole e medie imprese italiane. Per il Made in Italy è un’occasione irripetibile di mettersi in mostra. “L’unica cosa che ci hanno chiesto gli imprenditori è non lasciarli soli in questo frangente”.