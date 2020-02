Coronavirus: Sala, ‘ho invitato Conte a venire presto a Milano’

Milano, 26 feb. (Adnkronos) – “Mi sono un po’ messo al telefono con Roma. Ho parlato con il presidente del Consiglio e l’ho invitato a venire presto a Milano per rendersi conto della situazione”. Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video postato sulla sua pagina Facebook. “Ho parlato anche con il ministro Gualtieri, ho chiesto supporto e ho detto che un aiuto a Milano è un buon investimento”.

Raccontando la sua giornata al tempo del coronavirus “stamattina sono stato in due centri disabili, perché è ai deboli che dobbiamo pensare prima di tutti. E ho lavorato per riprogrammare gli eventi che sono una caratteristica fondamentale della nostra città”, ha aggiunto.