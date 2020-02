Stoccolma, 26 feb. (Adnkronos/Dpa) – Primo caso di coronavirus in Norvegia. L’Istituto norvegese di sanità ha confermato che il paziente era positivo e che era tornato nel fine settimana dalla Cina. Il paziente, che vive nel Nord della Norvegia, è stato isolato a casa. Le autorità non ritengono che rappresenti un grave rischio di diffusione del virus, ha riferito la portavoce Line Vold nel corso di una conferenza stampa. Sono in corso le indagine per individuare i contatti avuti dal paziente.