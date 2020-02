Coronavirus: primo caso a Palermo, mascherine per tutti e pochi pazienti all’ospedale Cervello

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) – Mascherine di tutti i tipi, da quelle con il filtro a quelle ‘normali’, guanti e poca gente. Si presenta così, questa mattina, l’ospedale Cervello di Palermo dove da ieri la turista bergamasca risultata positiva al Coronavirus è ricoverata in isolamento nel reparto di Malattie infettive. I Pronto soccorso, per adulti e pediatrico, sono praticamente vuoti e le poche persone in attesa indossano una mascherina. “Proviamo a proteggerci” dicono, senza essere molto convinti che possa realmente servire.

Quello che salta subito all’occhio è la scarsa affluenza segno che, nonostante tutte le rassicurazioni, fra la gente un po’ di paura c’è. Alcuni pazienti hanno disertato le visite programmate. Quelli che arrivano scendono dall’auto con la mascherina, quella acquistabile in farmacia, e chi non ce l’ha prova a proteggersi alzando la sciarpa sul viso. Medici e personale sanitario dell’ospedale indossano guanti e mascherine, così come gli operatori del 118 e i carabinieri di presidio davanti al Pronto soccorso. Non sono ancora arrivate le tende, annunciate ieri dal governatore Musumeci, in cui visitare i pazienti ‘sospetti’ senza farli passare dal normale triage.