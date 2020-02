Coronavirus: primo caso a Palermo, mascherine per tutti e pochi pazienti all’ospedale Cervello (2)

(Adnkronos) – “Continuiamo a lavorare, come sempre – racconta un medico dell’ospedale – anche se non mancano momenti in cui la preoccupazione è maggiore”. Ieri mattina, quando è arrivata la conferma della positività della turista bergamasca al Covid-19, è stato uno di questi. Per la donna di 66 anni, le cui condizioni di salute “sono discrete”, è scattato l’isolamento nel reparto di Malattie infettive e altrettanto è stato fatto per il gruppo di amici con cui venerdì è arrivata all’aeroporto di Palermo.

La comitiva di 29 persone è stata posta in isolamento nelle stanze dell’albergo, l’Hotel Mercure, nel quale alloggiavano e a tutti è stato effettuato il tampone. Ieri la conferma della positività per il marito della donna, risultato negativo al primo test, e per un altro amico. Entrambi non avevano alcun sintomo. Tutti gli altri componenti della comitiva, così come il personale dell’albergo, sono invece risultati negativi ma rimarranno comunque in isolamento per 14 giorni. Intanto, da oggi fino a martedì 3 marzo, il presidente della Regione ha disposto la chiusura di tutte le scuole di Palermo. E’ una delle conseguenze del primo caso di Coronavirus in Sicilia.