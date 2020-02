Coronavirus: Pittalis (Fi), ‘ok a mio odg su misure per attività giudiziarie’

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “L’emergenza Coronavirus sta determinando situazioni di grave disagio anche con riferimento alla gestione delle attività giudiziarie. I tribunali e le diverse realtà locali stanno agendo in ordine sparso, ma è chiaro che questa situazione non possa essere governata con misure a macchia di leopardo”. Lo afferma in una nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia.

“Per questo, dopo un proficuo confronto con le rappresentanze degli operatori del diritto, ho presentato oggi un ordine del giorno, in sede di conversione del decreto Coronavirus, per chiamare il Governo a un duplice, cogente e indifferibile impegno: adottare misure chiare e omogenee a livello nazionale, per garantire le attività e la salute di tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio della Giurisdizione (avvocati, magistrati, cancellieri, gli stessi cittadini)”.

Ed ancora: “Assumere i provvedimenti necessari a evitare che si determinino effetti irreparabili sulle esigenze di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi delle persone, prevedendo ove necessario la sospensione dei termini sostanziali e processuali, nonché il differimento delle udienze e delle altre attività giudiziarie nelle aree coinvolte dall’emergenza. L’ordine del giorno è stato approvato, il Parlamento ha fatto il suo dovere: la palla passa al Governo”.