Coronavirus: Meloni, ‘no a Convention Partito repubblicano, ora non lascio Italia’

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Non era la prima volta che andavo a Washington e anzi avrei dovuto essere di nuovo a Washington tra oggi e il 29 febbraio per la nuova edizione del Cpac, la principale kermesse del Partito repubblicano negli Stati Uniti. Ho partecipato lo scorso anno e sono stata ovviamente invitata per questa edizione, ma ho deciso di non allontanarmi perché questo non mi sembra il momento di lasciare l’Italia”. Lo ha annunciato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite dell’emittente radiofonica Rtr 99.

“E’ un momento -ha aggiunto- in cui bisogna concentrarsi tutti quanti, per cui quest’anno non parteciperò al Cpac. Sarebbe stata la mia terza presenza a Washington nell’arco di un anno”.