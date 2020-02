Coronavirus: il congresso ‘Identità golose’ rinviato a luglio

Milano, 26 feb. (Labitalia) – L’edizione 2020 di ‘Identità golose – The International Chef Congress’, la numero 16, prevista a Milano dal 7 al 9 marzo, è stata spostata a luglio: si terrà da venerdì 3 a domenica 5.

“Domenica 23 febbraio la Regione Lombardia, a causa dell’emergenza coronavirus, ha sospeso tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura. Tutto ciò rende impossibile il regolare svolgimento del congresso che è posticipato a luglio 2020”, sottolinea una nota del Congresso.

“Il tema scelto per la sedicesima edizione di ‘Identità golose’, il ‘Senso di responsabilità’, ha ispirato in tutti noi la volontà di reagire e trovare immediatamente una risposta certa a una decisione inevitabile e necessaria. L’impianto generale del congresso rimarrà intatto, mentre il tempo a disposizione rappresenta fin da ora l’opportunità per costruire un evento, se possibile, ancor più denso di contenuti e significato. Ringraziamo relatori, espositori, professionisti della comunicazione e tutti coloro che hanno immediatamente espresso solidarietà e trasmesso tutta l’energia necessaria per ripartire e per salvaguardare il lavoro, l’impegno e la fiducia costruiti insieme. Noi siamo già ai blocchi di partenza. Sarà l’edizione del congresso più vibrante di sempre”, conclude la nota.