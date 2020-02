Coronavirus: deputati veneti Fi, ‘totale fiducia in sanità Veneto’

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Oggi, negli interventi che abbiamo fatto in aula alla Camera dei Deputati nella discussione del decreto legge sulla emergenza sanitaria che c’è in questo momento anche in Veneto, relativamente al coronavirus, abbiamo ribadito la nostra totale fiducia nei confronti della sanità veneta”. Lo affermano, in una nota congiunta, i deputati veneti di Forza Italia Raffaele Baratto, Dario Bond, Renato Brunetta, Roberto Caon, Piergiorgio Cortelazzo, Marco Marin, Lorena Milanato, Pierantonio Zanettin.

“Nel ribadire che la nostra è senza dubbio una sanità d’eccellenza, abbiamo anche voluto ringraziare medici, infermieri, farmacisti, forze dell’ordine, protezione civile, esercito per l’insostituibile e indefesso lavoro che che stanno facendo. I veneti devono sapere che nelle strutture sanitarie della loro regione trovano una professionalità e una umanità che non è seconda a nessuno in Italia, in Europa e nel mondo”.