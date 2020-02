ALL'UNIVERSITA' DI PALERMO IL CAR E IL BIKE SHARING A PREZZI SCONTATI

PALERMO (ITALPRESS) – Il bike e il car sharing a prezzi scontati all'Universita' di Palermo. Un accordo fra l'Ateneo e l'Amat, societa' partecipata dal Comune, consentira' di portare questi servizi nelle sedi universitarie di Palermo e nei poli di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Studenti, docenti e personale tecnico amministrativo potranno usufruire di sconti del 50% sulle tariffe.

Per il rettore Fabrizio Micari si tratta di "una iniziativa che consente di diffondere la cultura della mobilita' sostenibile e della tutela dell'ambiente".

"Con questi servizi si rafforza l'offerta di mobilita' dolce e condivisa, anche oltre i confini della citta'", dice il sindaco Leoluca Orlando.

Per il presidente dell'Amat Michele Cimino "assicuriamo una mobilita' sostenibile attraverso l'utilizzo dei tram, dei bus e bike sharing in citta' e del car sharing su tutto il territorio siciliano".

"Si apre una nuova pagina per la mobilita' sostenibile", anche secondo il direttore generale dell'Ateneo, Antonio Romeo.

(ITALPRESS).

abr/com

26-Feb-20 16:02