Università: Sda Bocconi lancia piattaforma multimediale ‘Insight’

Milano, 25 feb. (Labitalia) – ‘Insight’ è una delle parole chiave scelte da Sda Bocconi per il nuovo decennio, ma da ora è anche il nome della nuova iniziativa editoriale che va ad arricchire il progetto culturale della scuola. Una piattaforma online, in italiano e inglese, accessibile a tutti, che dà voce ai contenuti prodotti dalla Faculty e dalla Community: dai risultati delle ricerche ai case-study, dall’analisi dei trend socio-economici ai commenti degli esperti più qualificati. In un mondo che ha sempre più bisogno di accogliere il nuovo e il molteplice, chi produce cultura d’impresa ha un compito sociale fondamentale: creare spazi dinamici dove poter condividere sapere e conoscenza, nella maniera più ampia e approfondita possibile. Sda Bocconi Insight nasce proprio con questa missione: promuovere e diffondere la conoscenza prodotta da docenti, studenti e osservatori qualificati legati all’universo Sda Bocconi.

“Il diretto corollario di questo impegno della Scuola ad aprirsi a un universo di interlocutori sempre più ampio – ricorda il Dean Giuseppe Soda – è l’ibridazione dei diversi canali attraverso cui far scorrere la conoscenza, governandone i flussi in modo integrato e ancorandoli al rispetto di metodologie e tecniche rigorose e coerenti con gli standard della migliore ricerca scientifica. Ma non solo: l’obiettivo è perseguire il massimo della disseminazione e della pervasività possibile in ottica di ‘life long learning’”.

In altre parole, Sda Bocconi, tra le poche istituzioni nel mondo accademico, punta a garantire i più alti standard di produzione del sapere superando la concezione della cultura come ‘bene proprietario’ e facendo della condivisione non una sottrazione, ma una moltiplicazione del valore. Con Sda Bocconi Insight, dunque, inizia un nuovo appassionante viaggio attraverso i temi di management più importanti per le imprese e le istituzioni.

La piattaforma si articolerà in diverse rubriche, anche in formato multimediale: Teoria in pratica/Theory to Practice, con le implicazioni manageriali (so what) dei risultati più significativi delle ricerche di Sda Bocconi esposte con un taglio divulgativo; Casi di management/Management Cases, con sintesi di casi di studio di particolare rilievo con rimando ad approfondimenti; Cantieri di ricerca/Research Update, con articoli dedicati a ricerche in corso o completate di recente dalla Faculty Sda Bocconi con un focus sugli aspetti metodologici del progetto di ricerca.

E ancora: Sotto la lente/Zoom on, con editoriali di commento su temi manageriali, di attualità o di scenario (economia, società) firmati da osservatori qualificati appartenenti alla Faculty; storie ad alto impatto/Impact Stories, con testimonianze dell’impatto delle attività di formazione sul business e sulla vita lavorativa, sia a livello organizzativo che individuale. Infine: Consumi & costumi/Society Insight, con interventi su trend e fenomeni sociali, di consumo e di costume in collaborazione con Ipsos; Nati in classe, con storie di startup di successo nate nelle aule di Sda Bocconi; Blog tematici, con interventi periodici su questioni di interesse e attualità con la possibilità di un dialogo interattivo con gli utenti.

Sda Bocconi Insight vuole essere una nuova finestra sulla cultura manageriale e organizzativa e si accompagna ad altre novità che testimoniano il dinamismo della Scuola e l’attenzione ai nuovi scenari globali. Tra queste, il nuovo Campus, una struttura all’avanguardia sotto il profilo architettonico, urbanistico e ambientale che sorge nel cuore di Milano, e il nuovo pay-off ‘Designed for your world’, che enfatizza sia la vocazione internazionale sia la capacità di progettare, creare e personalizzare un’offerta che aiuti concretamente le persone e le organizzazioni a ‘guardare oltre’, facendo della formazione continua un’esperienza di trasformazione.