Governo: Cdm alle 19.30, all’odg no misure su Coronavirus

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – All’ordine del giorno del Consiglio dei ministri, in programma questa sera alle 19.30, non figurano misure sull’emergenza Coronavirus. Oltre all’esame di leggi regionali, all’odg figura il ddl, del ministero della Giustizia, in materia di illeciti agro-alimentari. Vi è poi un decreto legislativo sull’attuazione di una direttiva Ue sull’efficienza energetica, un decreto legislativo sulla disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento Ue sul riciclaggio delle navi, una proposta di scioglimento di un consiglio comunale e di proroga di scioglimento per altri due.