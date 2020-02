Fisco: Consulenti lavoro, circolare su omesso o insufficiente versamento ritenute

Roma, 25 feb. (Labitalia) – “Con la circolare n. 3/2020 la Fondazione studi consulenti del lavoro analizza le prime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.1/E del 12 febbraio scorso e relative alla disciplina volta a contrastare gli omessi o insufficienti versamenti, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali nonché sull’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e dei premi assicurativi obbligatori”. E’ quanto si legge in una nota.

Come si legge nella nota, “a tale specifica normativa, contenuta nell’art. 17-bis, introdotto nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dall’articolo 4 del dl 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019), la Fondazione ha già dedicato spazio con la circolare n.1/2020 e l’approfondimento del 7 gennaio 2020”.

“Con il documento pubblicato oggi, invece, gli esperti della Fondazione chiariscono le indicazioni in materia pervenute dall’amministrazione finanziaria, al fine di agevolare l’attività dei consulenti del lavoro nella gestione dei nuovi obblighi introdotti dalla norma, fornendo anche tabelle e formulari che facilitino la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi del committente e una bozza di lettera ad uso dello stesso per richiedere la documentazione necessaria nei tempi previsti dalla legge”, conclude la nota.