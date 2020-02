Coronavirus: Musumeci, ‘scuole chiuse a Palermo da domani a lunedì’

Palermo, 25 feb. (Adnkronos) – Scuole chiuse da domani fino a lunedì a Palermo e provincia. Lo ha annunciato il governatore siciliano Nello Musumeci, incontrando la stampa a Palermo. “La Sicilia non è né zona rossa né zona gialla – dice – c’è un solo caso positivo più altri due casi della stessa comitiva. Per ora per l’unità di crisi nazionale la Sicilia non è in emergenza. Nonostante questo, dopo avere sentito il sindaco di Palermo e anche il prefetto ho disposto a partire da domani la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado a Palermo e nella sua provincia. Le lezioni saranno sospese fino a lunedì non escludiamo di adottare analoghe misure in altre province”.