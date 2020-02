Coronavirus: ministro salute Francia, no motivo per chiusura confini, sproporzionato

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Attualmente non c’è motivo di chiudere i confini. Sarebbe una misura sproporzionata ed inefficace”. Così il ministro della Sanità francese, Olivier Véran che oggi ha partecipato al vertice con gli altri ministri europei a Roma. Nell’esprimere “il suo apprezzamento per gli sforzi fatti dall’Italia per proteggere i cittadini italiani ed europei dalla minaccia coronavirus”, il ministro francese sottolinea la necessità di “una posizione comune” a livello Ue. “In un periodo di crisi ci sono gesti, riflessi che possono proteggere. Il ripiegarsi su se stessi, le tensioni tra i paesi vicini non fanno parte di questo atteggiamento”, aggiunge Véran. “La solidarietà, la trasparenza, il senso di responsabilità proteggono: è questo lo spirito che è prevalso oggi” nel corso della riunione, sottolinea il ministro francese. “Il coordinamento europeo è primordiale: dobbiamo prendere delle decisioni comuni per assicurare la sicurezza sanitaria degli europei”.