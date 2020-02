Coronavirus: Mattarella ribadisce linea, responsabilità e unità senza polemiche

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – In silenzio, ma, come ovvio, in modo continuo ed approfondito, al Quirinale viene monitorato ogni aspetto legato alla diffusione nel nostro Paese del Coronavirus, con l’auspicio costante, espresso sin dai primi momenti in cui si è manifestata l’emergenza, che il senso di responsabilità e l’impegno comune rappresentino la bussola per orientare le scelte di tutte le istituzioni chiamate ad intervenire.

Scambi e contatti con il governo per aggiornamenti e per quanto riguarda i provvedimenti che via via vengono posti in essere e che, come nel caso del decreto legge varato tra sabato e domenica scorsi, richiedono l’intervento del Presidente della Repubblica. Questa mattina, da parte del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, anche una telefonata con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che poi, intervenendo in Consiglio regionale, ha sottolineato la vicinanza del Presidente della Repubblica, che “mi ha incaricato di estendere un grande ringraziamento a tutte le persone del comparto della sanità ma non solo. Mi ha detto di dire loro che è molto vicino a tutti noi che stiamo combattendo questa piccola ma significativa battaglia. Credo che il sostegno del Presidente ci renda un pochettino più forti”.