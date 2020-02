Coronavirus: Conte tende mano a governatori, ma è tensione su ‘mascherine’/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – A sottolineare l’importanza dell’uso delle mascherine per gli operatori, a stretto giro dal termine della riunione, è il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che spiega di aver chiesto, d’intesa con i presidenti Zaia e Fontana, il blocco delle esportazioni dei dispositivi di protezione individuale prodotti dalle aziende italiane e la requisizione di questo materiale.

“Una misura necessaria per evitare che fra pochi giorni ci si trovi nella situazione in cui non si trovino mascherine, tute, guanti, cuffie e i dispositivi necessari, soprattutto nelle Regioni più colpite. Materiale che – ha sottolineato – serve in particolare agli operatori sanitari, che stanno facendo un lavoro straordinario. Tema che ho posto al presidente del Consiglio, Conte, che ci ha rassicurati sul fatto che si troverà immediatamente una soluzione positiva su questo”.