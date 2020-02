Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Un bilancio molto positivo” della riunione in Protezione Civile, “c’è un clima di grande collaborazione. Abbiamo concordato di proseguire con un clima di pieno coordinamento, è il modo più efficace per prevenire la diffusione di questo virus. Ci sarà un’ordinanza stasera per uniformare i comportamenti delle Regioni non colpite”. Così il premier Giuseppe Conte, ai microfoni del Tg1 dalla sede della Protezione Civile.