Coronavirus: Confedilizia, bene proposta Salvini su cedolare secca affitti commerciali

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Tra le proposte della Lega per sostenere l’economia italiana in questo momento di grande difficoltà vi è la cedolare secca sugli affitti commerciali”. Confedilizia in una nota ne prende atto “con soddisfazione, ricordando come questa misura fosse ritenuta quasi unanimemente indispensabile anche prima dell’emergenza, quale mezzo per far fronte alla disastrosa situazione del commercio. Ora – come ha detto l’onorevole Garavaglia – ‘non ci sono più scuse’: al minimo, si rinnovi la misura, limitata ai negozi, che era stata varata per il 2019 e che non è stata confermata per il 2020 nonostante fosse condivisa da maggioranza e opposizione”.